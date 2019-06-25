Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:59 TSİ- Gündem G: Bugün 13:00 TSİ

KESK: Gezi yargılanamaz

Gezi Parkı davası yargılanmalarına karşı açıklama yapan KESK dönem Sözcüsü Etem Kartal, Gezi yargılanamaz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu, Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla dün başlayan Gezi Parkı davasını eleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, AB eski Bakanı ve eski milletvekili Ali Haydar Konca ile çok sayıda sendika üyeleri katıldı. Açıklamada konuşan KESK dönem Sözcüsü Etem Kartal, Gezi yargılanamaz” dedi.

BASTIRMA VE CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Açıklamada konuşan KESK dönem Sözcüsü Etem Kartal, “Karalama, itibarsızlaştırma, AKP iktidarında muhalefeti ve toplamsal olayları etkisizleştirme, bastırma ve cezalandırmada temel yöntemler olarak kullanıla gelmiştir. Bu yöntemler kimi zaman barış akademisyenlerine, kimi zaman KESK’li kamu emekçilerine, kimi zaman aydınlara, gazetecilere, kimi zaman muhalefet partilerine karşı çeşitli yol ve biçimlerde uygulanmıştır” dedi.

KİRLİ YÖNTEMLER DEVREYE SOKULDU

Kartal, “Gezi Direnişi ve sonrasında bu kirli yöntemlerin hepsi devreye sokulmuş, AKP'nin kutuplaştırıcı, her şeyi metalaştıran, saldırgan neo-liberal politikalarına karşı toplumsal bir tepki olarak ortaya çıkan Gezi, dış mihraklara bağlanmaya çalışılmış, o bilindik söylem seferber edilmiştir Gezi direnişinin parçası olan herkes AKP iktidarının hedefi haline gelmiş; iktidar ve yandaş medya, direnişi destekleyen sanatçılara, aydınlara, yazarlara dönük linç kampanyası yapmıştır” diye konuştu.

GEZİ’Yİ LEKELEMEKTEN VAZGEÇİN

Bugün duruşmalarına başlanan Gezi davası da bu kampanyanın bir parçasıdır ve linç devam ettirilmek istenmektedir diyen Kartal, “Gezi, yaşam tarzına müdahaleye, inşaat adı altında dayanan betonlaşmaya ve kentlerimizin ruhsuzlaştırılmasına, kültüründen, bitmek bilmeyen baskılara karşı bu bir demokrasi çığlığıdır. Burada bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığı olan Gezi’yi lekelemeye yönelik beyhude çabanızdan artık vazgeçin” dedi. Selin BECER

Bugün 12:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
ADD: İzmit’te rant ve talan düzeni bitti mask
ADD: İzmit’te rant ve talan düzeni bitti
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı! mask
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı!
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu mask
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı mask
TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı
Deprem kahininden uyarı! Tahminler arasında Türkiye de var mask
Deprem kahininden uyarı! Tahminler arasında Türkiye de var
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil... mask
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL