KESK: Gezi yargılanamaz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu, Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla dün başlayan Gezi Parkı davasını eleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, AB eski Bakanı ve eski milletvekili Ali Haydar Konca ile çok sayıda sendika üyeleri katıldı. Açıklamada konuşan KESK dönem Sözcüsü Etem Kartal, Gezi yargılanamaz” dedi.

BASTIRMA VE CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Açıklamada konuşan KESK dönem Sözcüsü Etem Kartal, “Karalama, itibarsızlaştırma, AKP iktidarında muhalefeti ve toplamsal olayları etkisizleştirme, bastırma ve cezalandırmada temel yöntemler olarak kullanıla gelmiştir. Bu yöntemler kimi zaman barış akademisyenlerine, kimi zaman KESK’li kamu emekçilerine, kimi zaman aydınlara, gazetecilere, kimi zaman muhalefet partilerine karşı çeşitli yol ve biçimlerde uygulanmıştır” dedi.

KİRLİ YÖNTEMLER DEVREYE SOKULDU

Kartal, “Gezi Direnişi ve sonrasında bu kirli yöntemlerin hepsi devreye sokulmuş, AKP'nin kutuplaştırıcı, her şeyi metalaştıran, saldırgan neo-liberal politikalarına karşı toplumsal bir tepki olarak ortaya çıkan Gezi, dış mihraklara bağlanmaya çalışılmış, o bilindik söylem seferber edilmiştir Gezi direnişinin parçası olan herkes AKP iktidarının hedefi haline gelmiş; iktidar ve yandaş medya, direnişi destekleyen sanatçılara, aydınlara, yazarlara dönük linç kampanyası yapmıştır” diye konuştu.

GEZİ’Yİ LEKELEMEKTEN VAZGEÇİN

Bugün duruşmalarına başlanan Gezi davası da bu kampanyanın bir parçasıdır ve linç devam ettirilmek istenmektedir diyen Kartal, “Gezi, yaşam tarzına müdahaleye, inşaat adı altında dayanan betonlaşmaya ve kentlerimizin ruhsuzlaştırılmasına, kültüründen, bitmek bilmeyen baskılara karşı bu bir demokrasi çığlığıdır. Burada bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığı olan Gezi’yi lekelemeye yönelik beyhude çabanızdan artık vazgeçin” dedi. Selin BECER