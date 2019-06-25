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ÇADEM artık yeni yerinde hizmet veriyor

Çayırova Belediyesi Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi (ÇADEM), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezindeki yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.
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Çayırova Belediyesi Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi (ÇADEM), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezindeki yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce belediye hizmet binasında bulunan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, haftanın beş günü  08:30 ve 17:30 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile içi iletişim problemlerinin  minimuma indirilmesi ve sorunların çözülmesi, ebeveynlerin sağlıklı çocuk yetiştirebilme becerilerinin geliştirilmesi için Çayırova halkına hizmet veren merkezde, iletişim güçlükleri, çocuklarda davranış bozukluları, kaygı-korku, öğrenme güçlükleri, depresyon, stres, sınav kaygısı, uyku bozuklukları, duygusal durum bozuklukları gibi birçok konuda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

Çayırova Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi hizmetlerinden yaralanmak isteyen vatandaşların Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinin birinci katında bulunan Aile Danışmalık ve Eğitim Merkezi müracaat ederek randevu almaları gerekiyor. Aylık ortalama 150 kişinin faydalandığı merkezde terapi sürecinde gizlilik esasına büyük önem veriliyor. Terapi süresi ve konuları psikologlarla birlikte belirlenirken, ihtiyaç olması halinde de yönlendirmeler yapılıyor.

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