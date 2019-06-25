Şehit İbrahim Korkmaz kabri başında anıldı

DUALAR EDİLDİ
Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda bulunan kabri başındaki anma programında Kuran-ı Kerim okunurken, tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Başkan Ali Yıldırım Sezer, şehit İbrahim Korkmaz’ın ailesiyle tek tek selamlaşıp, baş sağlığı dileklerini iletti. Anma programı lokum dağıtılmasıyla son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz