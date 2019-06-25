“Sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmayalım”

Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Başkanı Gülçin Taşkın, Gölcük’te tkili olan aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarına destek olunması gerektiğini söyledi. Taşkın, “Sıcak havalar sokak hayvanlarını çok zorluyor. Aşırı sıcak havaların etkili olduğu bugünlerde sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmamalıyız. Sıcak havalarda mahallelere su bırakmaya devam edilmeli. Şunu net söyleyebilirim ki Gölcük’te geçtiğimiz senelere oranla duyarlılık artıyor. Cadde ve sokaklarda duyarlı vatandaşların sokak hayvanları için 1 kap su koyduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu durumda bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah duyarlılık daha da artar” dedi.