Mehmet Aras: Hani beka sorunu vardı?

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) il teşkilatı tarafından düzenlenen divan toplantısı önceki akşam fuar içinde bulunan Harran 41 Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Parti teşkilatlarının hemen her kademesinden katılımın olduğu il başkanı Mehmet Aras’ın ev sahipliğindeki toplantıya, YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur da katıldı.

İKTİDARA BEKA ELEŞTİRİSİ!

Toplantıda ilçe başkanları ve il divan kurulu üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında raporlarını partililerle paylaştılar. Daha sonra konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, devam eden pençe harekatında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diledi. Aras, “Beka sorunu olduğunu öne süren iktidar, askerliği temelinden değiştirecek, ortadan kaldıracak çalışmalara imza atmaktadır. Bu büyük bir çelişkidir” dedi.

“BANA NE ABD’DEN DEMELİYİZ”

ABD ve küresel güçlerin ülkemiz üzerinde politika üretmeye çalıştıklarını belirten Aras, “Bu durum kabul edilemez. Böyle muamelelerle karşılaşmamak için, Erbakan hocamız gibi “Bana ne Amerika’dan” ilkesi ile hareket etmeliyiz. YRP teşkilatları içinde Kocaeli olarak birinci olmazsak bu işi bırakırım. 40 yıldır bu davaya baş koyduk, hapislerde yattık” diye konuştu.

KENDİNİ PEHLİVANA BENZETTİ

Konuşmasının devamında kendisini Sarımeşeli Hergeleci İbrahim Pehlivan’a benzeten Aras, şöyle konuştu: “Kabri Kartepe’nin Sarımeşe Köyü’nde bulunan Hergeleci İbrahim Pehlivan vardır. Kendisi Paris’te dünya şampiyonu olan Kara Ahmed’in de hocasıdır. 73 yaşına geldiğinde Kara Ahmed ona hadsizlik edip, kendisi ile güreşmiştir. İbrahim pehlivan bu güreşte dünya şampiyonu öğrencisini yere çalıp, üç kaburgasını kırmıştır. İşte Mehmet Aras siyasetin Hergeleci İbrahim Pehlivan’ıdır.”

ÇAYIROVA VE DİLOVASI TEŞKİLATLARINA ÖVGÜ

Toplantıda son olarak konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur tarafından katılanlara yaklaşık iki saat süren eğitim verildi. Sungur, konuşması sırasında teşkilatın farklı kademelerinden görevlileri tek tek ayağa kaldırarak, çalışmalar hakkında bilgi istedi. Çayırova ve Dilovası teşkilatlarına özellikle teşekkür eden sungur, bu ilçelerin çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

“YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE”

Ülke genelindeki parti çalışmalarına katıldığını dile getiren Sungur, “Bütün genel merkez görevlilerimiz yurdun dört bir yanında görev yapıyor. Milli görüşçü işini, aşını, eşini, ailesini ardında bırakarak yeniden büyük Türkiye idealine koşan kişidir” diye konuştu.