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Gazeteniz Kocaeli, Migros Marketlerde

45 yıldır yayın hayatına kesintisiz devam eden gazeteniz KOCAELİ, 12 ilçede bayilerde satılmakta. Migros Marketler zinciri ile yapılan anlaşmayla gazetemizi bugünden itibaren Migros Marketlerden temin edebilirsiniz.