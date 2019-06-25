Gazeteniz Kocaeli, Migros Marketlerde

45 yıldır yayın hayatına kesintisiz devam eden gazeteniz KOCAELİ, 12 ilçede bayilerde satılmakta. Migros Marketler zinciri ile yapılan anlaşmayla gazetemizi bugünden itibaren Migros Marketlerden temin edebilirsiniz.
GAZETEMİZİN SATILACAĞI MİGROS MARKETLERİ
Kartepe M Migros
MJet Gölcük Çarşı
MJet Değirmendere
MJet Karamürsel
Değirmendere MM Migros
Dolphin AVM İzmit M Migros
İzmit Outlet Center MMM Migros
41 Burda AVM MMM Migros
Yahya Kaptan MM Migros
Arastapark AVM MM Migros
Yuvam Akarca M Migros
Symbol AVM MMM Migros
İzmit Merkez M Migros
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz