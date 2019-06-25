Sağanak geri dönüyor

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’ye etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış, şehrimize geri dönüyor. Cuma gününden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı Kocaeli’de sıcaklıklar en düşük 20, en yüksek 32 derece olacak. Yağışın hafta sonu da devam edeceği Kocaeli’de Cumartesi en düşük 21 en yüksek 29 derece sıcaklığın olması beklenirken Pazar günü ise sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşecek.

KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU