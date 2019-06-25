Geçtiğimiz hafta Kocaeli’ye etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış, şehrimize geri dönüyor. Cuma gününden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı Kocaeli’de sıcaklıklar en düşük 20, en yüksek 32 derece olacak. Yağışın hafta sonu da devam edeceği Kocaeli’de Cumartesi en düşük 21 en yüksek 29 derece sıcaklığın olması beklenirken Pazar günü ise sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşecek.
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Sağanak geri dönüyor
Geçtiğimiz hafta Kocaeli’ye etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış, şehrimize geri dönüyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz