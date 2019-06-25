Hyundai Assan’ın çevre politikası ödülle tescillendi

Bu yıl yirmi beşincisi yapılan “Şahabettin Bilgisu Ödülleri”, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen törende önceki gün sahiplerini buldu. Hyundai Assan, sekiz ayrı kategoride dağıtılan ödüllerin en büyüğü olan “Büyük Ölçekli İşletme Ödülü”ne layık görüldü. Kurulduğu günden itibaren, otomotiv sektöründe yenilikçi ve rekabetçi yapısıyla saygın bir yer edinen Hyundai Motor Grubu, böylelikle uzun yıllardır çevre dostu araçlar için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının da meyvelerini topluyor.

ENERJİ VERİMLİLİK PROJELERİ

Hyundai Assan fabrikası ve çalışanları, çevreye olan duyarlılıklarını da ödül aldıkları projelerle gösteriyorlar. Fabrikada kullanılan su yönetimine fazlasıyla önem veren Hyundai Assan, yaptığı yatırımlarla üretimde ihtiyaç duyduğu suyun yüzde 40’ını geri kazanılmış sudan karşılıyor. Enerji verimlilik projeleriyle üretimde tükettiği enerjiyi yarı yarıya indirirken, emisyon değeri de takip sistemleriyle radikal değişimler kaydetti. Bu önemli sorumluluk ve çevre bilincine tedarikçi firmalarını da dahil etti ve yaygınlaştırmayı başardı.

KULLANILAN TEKNİKLER

Hyundai Assan, yalnızca ürettiği araçların kalitesiyle değil, bu araçları üretirken kullandığı teknikler ve metotlarıyla da değerini kanıtlamış oldu. Hyundai Assan Üretim Direktörü Uygur Koşal, ödülü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden alırken yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen projelerin ve çabaların takdir edilmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.