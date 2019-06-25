Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:39 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:41 TSİ

Hyundai Assan’ın çevre politikası ödülle tescillendi

Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde kategoriler arasında en büyük ödül olan “Büyük Ölçekli İşletme Ödülü”ne layık görüldü. Hyundai Assan Üretim Direktörü Uygur Koşal, gerçekleştirilen projelerin ve çabaların takdir edilmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu yıl yirmi beşincisi yapılan “Şahabettin Bilgisu Ödülleri”, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen törende önceki gün sahiplerini buldu. Hyundai Assan, sekiz ayrı kategoride dağıtılan ödüllerin en büyüğü olan “Büyük Ölçekli İşletme Ödülü”ne layık görüldü. Kurulduğu günden itibaren, otomotiv sektöründe yenilikçi ve rekabetçi yapısıyla saygın bir yer edinen Hyundai Motor Grubu, böylelikle uzun yıllardır çevre dostu araçlar için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının da meyvelerini topluyor.

ENERJİ VERİMLİLİK PROJELERİ

Hyundai Assan fabrikası ve çalışanları, çevreye olan duyarlılıklarını da ödül aldıkları projelerle gösteriyorlar. Fabrikada kullanılan su yönetimine fazlasıyla önem veren Hyundai Assan, yaptığı yatırımlarla üretimde ihtiyaç duyduğu suyun yüzde 40’ını geri kazanılmış sudan karşılıyor. Enerji verimlilik projeleriyle üretimde tükettiği enerjiyi yarı yarıya indirirken, emisyon değeri de takip sistemleriyle radikal değişimler kaydetti. Bu önemli sorumluluk ve çevre bilincine tedarikçi firmalarını da dahil etti ve yaygınlaştırmayı başardı.

KULLANILAN TEKNİKLER

Hyundai Assan, yalnızca ürettiği araçların kalitesiyle değil, bu araçları üretirken kullandığı teknikler ve metotlarıyla da değerini kanıtlamış oldu. Hyundai Assan Üretim Direktörü Uygur Koşal, ödülü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden alırken yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen projelerin ve çabaların takdir edilmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Bugün 14:39 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar mask
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Çaydan sonra şekere de zam! mask
Çaydan sonra şekere de zam!
TÜPRAŞ işçisi, eylem hazırlığında mask
TÜPRAŞ işçisi, eylem hazırlığında
Ümit Usta İzmit’te açıldı! mask
Ümit Usta İzmit’te açıldı!
Kuyumcularda taksit dönemi! mask
Kuyumcularda taksit dönemi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL