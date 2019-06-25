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Söğüt: Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimiz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca sahilinde Körfez Muşlular Derneği tarafından düzenlenen pikniğe konuk oldu. Söğüt, Muşlularla birlikte halay çekti.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu. Dernek Başkanı Şener Seçkin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hemşehrileri ile tek tek sohbet etti.

ÖNCE HALAY, SONRA HORON

Sohbetinde Körfez’deki kültürel zenginliğe vurgu yapan Başkan Şener Söğüt, “Körfez yeşili, mavisi, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri dışında kardeşlik bağları ile de huzurun bir ilçesi konumunda. Farklı kültürlerin bir arada olması da bizim en büyük zenginliklerimizden birisi” dedi. Başkan Şener Söğüt daha sonra alanda önce halay çekti daha sonra da horon tepti

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