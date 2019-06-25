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LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Yunus Faruk Matur, LGS sınavından aldığı düşük not derecesi yüzünden ailesi ile tartıştıktan sonra 3. Kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
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Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden Özel Körfezim Eğitim Kurumları 8.sınıf mezunu Yunus Faruk Matur (14) LGS sınavından istediği notu alamaması üzerine evde babası ile konuştuğu esnada aniden koşarak balkondan aşağıya atladı. Ağır yaralanan Batur için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Batur, ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Toprağa verildi

Özel sektörde çalışan Eyüp Matur ile ev hanımı Ülkü Matur’un 3 çocuğundan biri olan Yunus Faruk Matur’un cenazesi hastane morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yunus Faruk Matur’un cenazesi Derince Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığında toprağa verildi. Matur’un çevresinde çok sevildiği ve sessiz bir çocuk olduğu öğrenilirken LGS sınavından aldığı düşük derece yüzünden intihar etmesi sevenlerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
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Hakan - Yazık eddiniz yavrucağıza allah rahmet etsin bütün anne babalara örnek olsun çocuklar yarış atı değildirr

Yanıtla . 2Beğen 25 Haziran 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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