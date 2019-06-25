Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden Özel Körfezim Eğitim Kurumları 8.sınıf mezunu Yunus Faruk Matur (14) LGS sınavından istediği notu alamaması üzerine evde babası ile konuştuğu esnada aniden koşarak balkondan aşağıya atladı. Ağır yaralanan Batur için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Batur, ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Toprağa verildi

Özel sektörde çalışan Eyüp Matur ile ev hanımı Ülkü Matur’un 3 çocuğundan biri olan Yunus Faruk Matur’un cenazesi hastane morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yunus Faruk Matur’un cenazesi Derince Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığında toprağa verildi. Matur’un çevresinde çok sevildiği ve sessiz bir çocuk olduğu öğrenilirken LGS sınavından aldığı düşük derece yüzünden intihar etmesi sevenlerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nuri AKÇAHARMAN