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İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyuna açıkladı.
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İŞTE KALEM KALEM MAL VARLIĞI….

Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığı: 4 MİLYON 682 BİN LİRAKI MAL VARLIĞI

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken
-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan
-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa
-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev
-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam
-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa
-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)

TABANCA -8 bin lira değerinde tabanca
BANKADAKİ PARASI -979 bin lira – Ziraat Bankası’nda

BORÇLARI: 3 MİLYON 70 BİN LİRA BORÇ

-140 bin euro borç
-250 bin lira borç
-1 900 bin lira borç (Babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete)

ALACAKLAR : 3 MİLYON 600 BİN

– 3 milyon 600 lira bir inşaat şirketinden alacak

HİSSELER

-İmamoğlu İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’nin yüzde 60 hissesi
-SSB Gayrimenkul AŞ’nin yüzde 100 hissesi

DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM: 2 MİLYON 915 BİN LİRA

-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut
-500 bin liralık Muğla’da mesken
-254 bin liralık 2013 model otomobil
-418 bin lira – Bankada
-841 bin liralık takı

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli - Bayağı gariban mış.

Yanıtla . 5Beğen 25 Haziran 16:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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