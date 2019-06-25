İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı...

İŞTE KALEM KALEM MAL VARLIĞI….

Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığı: 4 MİLYON 682 BİN LİRAKI MAL VARLIĞI

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken

-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan

-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa

-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev

-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam

-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa

-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)

TABANCA -8 bin lira değerinde tabanca

BANKADAKİ PARASI -979 bin lira – Ziraat Bankası’nda

BORÇLARI: 3 MİLYON 70 BİN LİRA BORÇ

-140 bin euro borç

-250 bin lira borç

-1 900 bin lira borç (Babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete)

ALACAKLAR : 3 MİLYON 600 BİN

– 3 milyon 600 lira bir inşaat şirketinden alacak

HİSSELER

-İmamoğlu İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’nin yüzde 60 hissesi

-SSB Gayrimenkul AŞ’nin yüzde 100 hissesi

DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM: 2 MİLYON 915 BİN LİRA

-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut

-500 bin liralık Muğla’da mesken

-254 bin liralık 2013 model otomobil

-418 bin lira – Bankada

-841 bin liralık takı