İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı...

İŞTE KALEM KALEM MAL VARLIĞI….
Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığı: 4 MİLYON 682 BİN LİRAKI MAL VARLIĞI
-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken
-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan
-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa
-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev
-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam
-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa
-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)
TABANCA -8 bin lira değerinde tabanca
BANKADAKİ PARASI -979 bin lira – Ziraat Bankası’nda
BORÇLARI: 3 MİLYON 70 BİN LİRA BORÇ
-140 bin euro borç
-250 bin lira borç
-1 900 bin lira borç (Babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete)
ALACAKLAR : 3 MİLYON 600 BİN
– 3 milyon 600 lira bir inşaat şirketinden alacak
HİSSELER
-İmamoğlu İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’nin yüzde 60 hissesi
-SSB Gayrimenkul AŞ’nin yüzde 100 hissesi
DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM: 2 MİLYON 915 BİN LİRA
-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut
-500 bin liralık Muğla’da mesken
-254 bin liralık 2013 model otomobil
-418 bin lira – Bankada
-841 bin liralık takı
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Yorumlar
(1 )
Izmitli - Bayağı gariban mış.
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