Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olar Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve kızı Ferda Erdoğan (47) ile Zehra Erdoğan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Aysel Gürdal ile yolcular Süreyya Bahar ve Necla Naz Bahar yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 KIZ KARDEŞ
Kazada yaralanan sürücü Aysel Gürdal ve Süreyya Bahar ile kazada ölen Ferda Erdoğan'ın kız kardeş oldukları öğrenildi. Yaralı sürücü Aysel Gürdal'ın, AKP İzmit eski yöneticilerden ve Klida Karadeniz Kafe'nin sahibi Nihat Gürdal'ın eşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Ferda Erdoğan ile Zehra Erdoğan'ın da Körfezli iş insanı Zafer Erdoğan'ın eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi. 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum
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