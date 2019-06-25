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Solo Türk nefesleri kesti

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerine katılacak olan Solo Türk, prova uçuşları yaptı.
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İzmit semalarında yaklaşık 15 dakika boyunca uçan Solo Türk asıl gösterisini Cuma günü saat 18.30 da yapacak. Provası bile İzmitlileri heyecanlandıran Solo Türk, prova uçuşunun ardından Cengiz Topel Havaalanı’na iniş yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız gösterilerde bulunan Solo Türk, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile gerçekleştirilmektedir.

HÜRRİYET’TEN BASIN TOPLANTISI

Bu arada Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in kurtuluş etkinlikleriyle ilgili olarak 26 Haziran Çarşamba günü saat 11.00 de bir basın toplantısı düzenleyecek. Kurtuluş etkinlikleriyle ilgili olarak kamuoyuna detaylı bilgi verecek olan Başkan Hürriyet’in basın toplantısına Solo Türk ekibinin de katılacağı kaydedildi.

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