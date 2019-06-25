Bilgiküpü Koleji Kocaeli kupayı kaptı! “2-0”

İlimizde sona eren Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası Erkekler 35+ kategorisinde ilimizi temsil eden Bilgiküpü Koleji Kocaeli, İzmir CaanSpor’u 2-0 mağlup etti ve Türkiye üçüncüsü oldu. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan ekibimiz kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurul Başkanı Aziz Yener takdim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkilerde çalışan ve organizasyonun İzmit’te gerçekleşmesi adına önemli bir katkısı bulunan Muzaffer Sabır, takımı ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı. Ahmet AKAY

DERECELER

BAYANLAR 31+

Eskişehir Biraz Veteran Kocaeli Anka Kocatepe & Antalya

BAYANLAR 37+

Göztepe Veteran Muğlaspor Yaşamkent İlker

ERKEKLER +35

Büyükdere İzmir Acarspor Bilgiküpü Koleji Kocaeli

ERKEKLER 45+

Büyükdere İzmir Kartallar Bursa Veds

ERKEKLER 50+

Caan Spor St. Joseph Anadolu Voleybol

ERKEKLER 55+