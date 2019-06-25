Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez çok yoğun günler geçiriyor. Üzülmez’intransferin açılmasına yönelik dikkat çeken çabası devam ederken Kocaelispor’un borcunun 130 milyon olduğuna dair açıklaması ve basın mensuplarının özellikle rakam konusundaki ısrarlı sorularını teyit etmesi Yeşil Siyahlı camiada hayli yankı buldu.

BORÇLAR HANGİ DÖNEME VE KİMLERE AİT?

Kamuoyu konu hakkında net bir açıklama bekliyor. Kocaelispor’daki bu borç hangi dönemlere ve kimlere ait?Kocaelispor Blog sayfası yöneticileri de konuyu gündeme getirdi ve sorular sordu.Bu konuda, kulübün gerçek mali durumuna yönelik kamuoyuna bilgilendirme yapılması ve bu sorumluluğu hiç kimsenin üzerinden atmaması gerektiği ifade edildi.

SORUYORUZ!

Kocaelispor’un 130 milyonluk devasa bir borcu var mı?

Böyle bir durum söz konusu ise bunun kamuoyu ile paylaşılmaması veya yokmuş gibi gösterilmesi ne kadar doğru bir tutum?Kısacası niçin gizlendi?

Bu borç nasıl oluştu?

Bu borcun kaynağı yalnızca önceki yönetimler mi yoksa hiçbir gelir getirici mali çalışma yapmayarak, kulübe gelir getirici projeleri adeta askıya alarak günü kurtarmaya çalışan yönetim politikalarının geçiştirmeci ve sorumluluğu üzerinden atan tarzının da bir ürünü mü?

Kocaelispor taraftarının niçin kulübün gerçek durumunu bilme hakkı elinden alınıyor?

Geçtiğimiz yaz taraftarların konuşmasını “Faizler, alacaklar artmasın” bahanesi ile susturmaya çalışan yönetim, durumun daha da vahimleşmesine göz mü yumdu?

Erdem ÖVÜÇ