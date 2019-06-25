Teknik ekip belli oluyor! Korukır ismi önde…

Kocaelispor’da yönetim kurulu dün toplantısını yaptı. Toplantıda transfer yasağı ile ilgili gelinen nokta değerlendirildi ve teknik ekip konusu da masaya yatırıldı. Teknik adam konusunda Engin Korukır adının öne çıktığı gelen haberler arasında.
YAPILACAK ÇOK İŞ VAR
Öte yandan İstanbul’dan, farklı illerden de teknik adam isimleri hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Hafta sonuna kadar teknik adam konusunun netleşeceği belirtildi. Burunga Tesisleri, kulüp müdürlüğü, alt yapı, kulüp binasının yeni yeri toplantıda ele alınan diğer konulardı. Öte yandan Başkan Hüseyin Üzülmez’inbirkaç gün içinde basın mensupları ile bir araya geleceği ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıda hazır bulunacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz