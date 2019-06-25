3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor'daolağanüstü genel kurul yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 1 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Genel kurul haftaya çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 14.30’da başlayacak olan genel kurulda adaylık noktasında kesinleşmiş bir isim yok. İsmi geçen kişiler Temel Ertem, Mehmet Yaşar ve Hüseyin Çardak. Genel kurulda 320 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Bugün 16:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Gölcükspor’da çoğunluk sağlanamadı
3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor'daolağanüstü genel kurul yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 1 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz