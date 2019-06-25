Gölcükspor’da çoğunluk sağlanamadı

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3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor'daolağanüstü genel kurul yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 1 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Genel kurul haftaya çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 14.30’da başlayacak olan genel kurulda adaylık noktasında kesinleşmiş bir isim yok. İsmi geçen kişiler Temel Ertem, Mehmet Yaşar ve Hüseyin Çardak. Genel kurulda 320 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.