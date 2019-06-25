İbrahim Keskin, Çubuklu Bala’dan istifa etti

Çubuklu Balaspor’da kulüp başkanı, aynı zamanda Yeşil Beyazlı ekipte teknik adamlık ve futbolculuk da yapan İbrahim Keskin, işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifa etmek istediğini yönetime sundu. Çubuklu yönetimi Keskin’in istifasını kabul etmedi. Ancak gün boyu yaşanan gelişmelerin ardından Keskinistifasında kararlı olduğunu belirtti ve Yeşil Beyazlı yönetim bu kez istifayı kabul etti. Çubuklu Balaspor yönetiminin Eylül ayındaki olağan genel kurula kadar başkan belirleyeceği ve geçici süre ile kulübün başkanlığına Sercan Karamak’ın getirileceği öğrenildi.