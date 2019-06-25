Çubuklu Balaspor’da kulüp başkanı, aynı zamanda Yeşil Beyazlı ekipte teknik adamlık ve futbolculuk da yapan İbrahim Keskin, işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifa etmek istediğini yönetime sundu. Çubuklu yönetimi Keskin’in istifasını kabul etmedi. Ancak gün boyu yaşanan gelişmelerin ardından Keskinistifasında kararlı olduğunu belirtti ve Yeşil Beyazlı yönetim bu kez istifayı kabul etti. Çubuklu Balaspor yönetiminin Eylül ayındaki olağan genel kurula kadar başkan belirleyeceği ve geçici süre ile kulübün başkanlığına Sercan Karamak’ın getirileceği öğrenildi.
Bugün 16:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
İbrahim Keskin, Çubuklu Bala’dan istifa etti
Çubuklu Balaspor’da kulüp başkanı, aynı zamanda Yeşil Beyazlı ekipte teknik adamlık ve futbolculuk da yapan İbrahim Keskin, işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifa etmek istediğini yönetime sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz