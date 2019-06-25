Uzun’dan örnek davranış

Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve personeli örnek bir davranışa imza attı. Maksimum Güvenlik Şirketi sahibi Başkan Uzun, İzmit Kızılay Kan Merkezi’de tüm güvenlik müdürleri ile birlikte kan verdi. 6 ayda bir kan bağışı yapan Nebil Uzun, çok anlamlı bir konuya farkındalık yarattı.