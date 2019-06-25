Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve personeli örnek bir davranışa imza attı. Maksimum Güvenlik Şirketi sahibi Başkan Uzun, İzmit Kızılay Kan Merkezi’de tüm güvenlik müdürleri ile birlikte kan verdi. 6 ayda bir kan bağışı yapan Nebil Uzun, çok anlamlı bir konuya farkındalık yarattı.
Bugün 16:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
Uzun’dan örnek davranış
Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve personeli örnek bir davranışa imza attı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz