Gebze'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı

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Açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Şakir Saldırıcı, Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu katıldı. Kaymakam Mustafa Güler, milletvekili Cemil Yaman ve İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in açılış konuşmalarının ardından Palyatif Bakım Merkezi'nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Dahiliye uzmanı Dr. Elif Çiftçi Daloğlu’nun sorumluluğunu üstlendiği 15 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, 8 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 hizmetli personel, ihtiyaç halinde 1 psikolog, 1 diyetisyen, ve 1 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı belirtildi.