Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:12 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:13 TSİ

Gebze'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi bünyesinde Palyatif Bakım Merkezi açıldı.
Gebze'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Şakir Saldırıcı, Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu katıldı. Kaymakam Mustafa Güler, milletvekili Cemil Yaman ve İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in açılış konuşmalarının ardından Palyatif Bakım Merkezi'nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Dahiliye uzmanı Dr. Elif Çiftçi Daloğlu’nun sorumluluğunu üstlendiği 15 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, 8 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 hizmetli personel, ihtiyaç halinde 1 psikolog, 1 diyetisyen, ve 1 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı belirtildi.

Bugün 16:12 TSİ AA Kocaeli- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası mask
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası
"Ay Dede" hastalığına dikkat! mask
"Ay Dede" hastalığına dikkat!
Gölcük Necati Çelik, rutin toplandı mask
Gölcük Necati Çelik, rutin toplandı
Uzmanlar uyardı... Mangal yaparken dikkat! mask
Uzmanlar uyardı... Mangal yaparken dikkat!
Çeker: 112 çalışanları belirsizliğe sürükleniyor mask
Çeker: 112 çalışanları belirsizliğe sürükleniyor
Diyabet hastalığının 11 önemli belirtisine dikkat mask
Diyabet hastalığının 11 önemli belirtisine dikkat
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL