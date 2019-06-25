Zeytinoğlu: Kapasite oranları hala çok geride

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) verilerine göre haziran ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranının alt seviyede olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, “Odamız tarafından her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 69.5 ile geçen aya göre 0.5 puan ve geçen yıla göre 2 puan geriledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde 77.1 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puan artarken, bir önceki yıla göre 1.2 puan geriledi" dedi.

KÜÇÜK BİR TOPARLANMA

Sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının ekonominin önemli öncü göstergelerinden biri olduğunu ifade eden KSO Başkanı Zeyçtinoğlu, "Kapasite oranları geçmiş yılların ortalamalarının hala çok gerisinde. Türkiye genelinde aylık ufak bir toparlanma var. Ancak bu oranlardan üretimde canlanma sinyali göremiyoruz. Umarız önümüzdeki aylarda kapasiteler artış eğilimine geçer" açıklamasında bulundu. Zeytinoğlu, KSO üyelerinin yüzde 69'unun kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre gerileme bildirdiğini belirterek, "Sektöre baktığımızda otomotiv ve makine sektörünün ortalama kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki diğer tüm sektörler yüzde 69.5'un altında kalmış." dedi.

İSTİHDAMDA DEĞİŞİM

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, "Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 18'inin istihdamlarının arttığı, yüzde 68'inin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 14'ünün ise istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. Firmaların yüzde 16'sı temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 28'i siparişlerinin azaldığı ifade edilmiştir. Firmaların yüzde 56'sında ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde17'si dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 22'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde61'inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.