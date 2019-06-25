Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:22 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:23 TSİ

Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Gölcük'te kargo aracı ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre Gölcük Donanma Mahallesi Kerimağa Caddesi’ndeki Barış Ç. idaresindeki 34 AAG 792 plakalı kargo aracı, Didem Ş. idaresindeki 10 AHJ 89 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kargo aracı, yol kenarındaki iş yerine girmeye kısa bir mesafe kala durabildi. Kazada Barış Ç. ve diğer araçta bulunan 12 yaşındaki Erdem Y. adlı çocuk yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 16:22 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi mask
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı mask
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
NCity AVM otoparkında kaza! mask
NCity AVM otoparkında kaza!
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü mask
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
Kandıra'da traktör bir can aldı mask
Kandıra'da traktör bir can aldı
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti mask
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL