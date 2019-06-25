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Halk otobüsünde VİP yolculuk

Karamürsel-İzmit güzergahında çalışan halk otobüsü şoförü Serkan Çetiner, kullandığı otobüste vatandaşlara sağladığı lüks imkanlarla adeta VİP yolculuk hissi veriyor.
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Hemen hemen her dönem ülkemizde ve ilimizde otobüs şoförleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar gündeme geliyor. Şoförlerin vatandaşa yönelik tutumları zaman zaman tepki çekiyor. Fakat bu olumsuz örneklerin yanı sıra örnek davranış ve çalışmalara imza atan şoförler de var. Bu şoförlerden biri de Karamürsel-İzmit hattında 41 J 3257 plakalı halk otobüsünün şoförü olan Serkan Çetiner.

İNTERNET VE POWERBANK HİZMETİ

Çetiner örnek davranışları ve yolculara karşı nazik tutumu yolcular tarafından takdir topluyor. Şoför Çetiner’in, otobüste şeker, kolonya ikramı, araç içerisinde internet paylaşımı, şarjı biten yolcular için powerbank hizmeti ve dergi okuma imkanı gibi birçok hizmet sunuyor. Serkan Çetiner’in bu hizmetleri yolcuların yoğun beğenisini kazanıyor.

YOLCULAR ÖZEL OLARAK SIRASINI BEKLİYOR

Sık karşılaşılmayan halk otobüsü şoförü profili çizen Çetiner, yolculara adeta VİP yolculuk hizmeti sunuyor. İşini severek ve isteyerek yaptığını ifade eden Serhat Çetiner, kendisini özel olarak bekleyen yolcuların dahi olduğunu söylüyor. Yolcular da Serhat Çetiner’den oldukça memnun olduklarını ve Çetiner’in diğer şoförlere örnek olmasını istediklerini belirtti. Selin BECER

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