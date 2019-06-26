Alınan bilgiye göre, Adil A. idaresindeki 61 PB 333 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Darıca sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Gökmen'e çarptı. Kazada yaralanan Gökmen, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.c
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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
Gebze'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz