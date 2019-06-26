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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Gebze'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre, Adil A. idaresindeki 61 PB 333 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Darıca sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Gökmen'e çarptı. Kazada yaralanan Gökmen, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.c

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