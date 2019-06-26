Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:18 TSİ- Gündem G: Bugün 09:19 TSİ

Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı

Başkan Büyükakın, İzmit Üçyol esnafının meydandaki yol ve parklanma talebi için çalışmaları başlattı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareleri seçimleri öncesi ve sonrası İzmit Üçyol mevkiindeki esnaflardan ve vatandaşlardan gelen talebi yerine getirmek için çalışma başlattı. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için kolları sıvayan Başkan Büyükakın, Üçyol’daki parke taşları ve vatandaşların duraklama yapabilmeleri için genişletme ve cep durakların yapılmasını içeren çalışma öncesi denetleme yaptı.

BİZ KENTİ HALKIMIZLA BERABER YÖNETİYORUZ”

Büyükakın, “Bizim için önemli olan halkımızın ne istediğidir. Esnafımızın daha güzel ve bereketli iş yapması için Üçyol mevkiisinde genişletme, cep parklanma ve parke taşlarının asfaltlanması için gerekli çalışmayı başlatacağız. Biz kenti halkımızla beraber yönetiyoruz. Sahadan her türlü bilgiyi alıyor, adım adım bu talepleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bugün 09:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Hüseyi̇n Bayrak - İşin içine İzmit Belediyesi girince akşamdan sabaha Büyük Şehir belediye başkanı hemen Bekirdere Üçyolda bitiverdi. Vatandaş İzmit Belediyesinden istedi o da bu bizim işimiz değil dedi ve talebi Büyük Şehire bildirdi. Aynı zamanda da konuyu basınla paylaştı. Bu kadar duyarlı Büyük şehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, iş , kendi partisinin kazandığı KARTEPE’ye gelince böyle duyarlı davranmıyor. Sarımeşe’de yanyana KAYMAKAMLIK ve BELEDİYE binası yaptılar ve hizmete girdi.Ne var ki Köseköyle bu binalar arasındaki KESER CADDESİ için bu duyarlılığı göstermiyorlar. Yollar köstebek çukuru ve geliş gidiş için çok dar. Kaç defa yapılması için başvurduk. Yapmıyorlar. Neymiş, alt yapı çalışması yokmuş. Elinizi tutan mı var. Yoksa yapın. Gidin bir görün günde binlerce araba geçiyor. Her taraf toz toprak içinde. Demem o ki seçimi aldılar Kartepe’de . Ne haliniz varsa görün diyorlar

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 13:09
01

Ayhan - izmit içindeki şu lanet olası taş yolları kaldırın allah rızası için saçma sapan taş yol merakı araaçlara zarar veriyor.birileri parayı cebe koyacak diye yapılan pis bir iştir

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği! mask
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği!
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor mask
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı mask
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti mask
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz mask
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu mask
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!

GALERİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL