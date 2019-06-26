Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareleri seçimleri öncesi ve sonrası İzmit Üçyol mevkiindeki esnaflardan ve vatandaşlardan gelen talebi yerine getirmek için çalışma başlattı. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için kolları sıvayan Başkan Büyükakın, Üçyol’daki parke taşları ve vatandaşların duraklama yapabilmeleri için genişletme ve cep durakların yapılmasını içeren çalışma öncesi denetleme yaptı.
“BİZ KENTİ HALKIMIZLA BERABER YÖNETİYORUZ”
Büyükakın, “Bizim için önemli olan halkımızın ne istediğidir. Esnafımızın daha güzel ve bereketli iş yapması için Üçyol mevkiisinde genişletme, cep parklanma ve parke taşlarının asfaltlanması için gerekli çalışmayı başlatacağız. Biz kenti halkımızla beraber yönetiyoruz. Sahadan her türlü bilgiyi alıyor, adım adım bu talepleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz” açıklamasını yaptı.
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Yorumlar
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Hüseyi̇n Bayrak - İşin içine İzmit Belediyesi girince akşamdan sabaha Büyük Şehir belediye başkanı hemen Bekirdere Üçyolda bitiverdi. Vatandaş İzmit Belediyesinden istedi o da bu bizim işimiz değil dedi ve talebi Büyük Şehire bildirdi. Aynı zamanda da konuyu basınla paylaştı. Bu kadar duyarlı Büyük şehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, iş , kendi partisinin kazandığı KARTEPE’ye gelince böyle duyarlı davranmıyor. Sarımeşe’de yanyana KAYMAKAMLIK ve BELEDİYE binası yaptılar ve hizmete girdi.Ne var ki Köseköyle bu binalar arasındaki KESER CADDESİ için bu duyarlılığı göstermiyorlar. Yollar köstebek çukuru ve geliş gidiş için çok dar. Kaç defa yapılması için başvurduk. Yapmıyorlar. Neymiş, alt yapı çalışması yokmuş. Elinizi tutan mı var. Yoksa yapın. Gidin bir görün günde binlerce araba geçiyor. Her taraf toz toprak içinde. Demem o ki seçimi aldılar Kartepe’de . Ne haliniz varsa görün diyorlar
Ayhan - izmit içindeki şu lanet olası taş yolları kaldırın allah rızası için saçma sapan taş yol merakı araaçlara zarar veriyor.birileri parayı cebe koyacak diye yapılan pis bir iştir
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