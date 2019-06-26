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Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Yola devrilen ağaç, Kocaeli-Sakarya kara yolunda ulaşımı aksattı.
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Alınan bilgiye göre, Kemer Mezarlığı'nda bulunan bir ağaç, Kemalettin Sami Paşa Caddesi'ne devrilerek yolu trafiğe kapattı. Ağacın kaldırılması için Sapanca Belediyesi ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma yaptı. Sapanca İtfaiye Amirliği görevlileri ise bölgede devrilme tehlikesi olan ağaçlarda budama işlemi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde takip eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, olayda can kaybı yaşanmaması sebebiyle mutlu olduğunu söyledi. Yolun 3 saatlik bir çalışma sonunda yeninden ulaşıma açıldığını ifade eden Özen, "Belediye olarak olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik. Yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için emek sarf eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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