Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:37 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:40 TSİ

Edirne'de katliam gibi kaza! 11 ölü, 30 yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

DUR İHTARINA UYMAYIP YOL KENARINDAKİ DÜKKANA DALDI

Kaza, saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için kullandığı güzergahlardan biri olan Meriç ilçesinin Büyük Doğanca Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önlem aldı. Ekipler, sabaha karşı bölgeden geçen minibüsünsürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ortalık savaş alanına dönerken feci kazada 11 göçmen yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilenbir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. AA

Bugün 09:37 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - DÜZENSİZ göçmen diye bir tanım icad ederek ülke sınırlarının yolgeçen hanı olması saklanamaz KAÇAK yoldan ülkemize girenlerdir bunlar yani , biz farkedemeden girebilmiş olanlardır. ve bunlar nerede ise bizden daha çok her olayda bunlar. ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun ama, rabbim ülkemizi insanımızı da korusun tehlikedeyiz

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı mask
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı mask
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı
NCity AVM otoparkında kaza! mask
NCity AVM otoparkında kaza!
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü mask
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
Metruk binada bulunan gencin ölüm sebebi kalp krizi çıktı mask
Metruk binada bulunan gencin ölüm sebebi kalp krizi çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!

GALERİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL