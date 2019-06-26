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Evinde ölü bulundu!

İzmit'te 5 yıl önce babasının ölümüyle psikolojik bunalıma giren ve bu süreçte tedavi gören Nermin G. (40) dün akşam evinde ölü bulundu.
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Alınan bilgilere göre, İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta 5 yıl önce babasının ölümüyle psikolojik bunalıma giren ve bu süreçte tedavi gören Nermin G. (40) dün akşam evinde ölü bulundu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken tek başına yaşayan Nermin G.’nin cesedinin en az 3 günlük olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemeler sonrasında itfaiye ekiplerince cenaze evden çıkarıldı. Öte yandan vatandaşların polise verdiği ifadeye göre mahallede birkaç gündür koku hissedildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

(1)
01

Kemal - garipler sessiz ölür

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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