Alınan bilgilere göre, İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta 5 yıl önce babasının ölümüyle psikolojik bunalıma giren ve bu süreçte tedavi gören Nermin G. (40) dün akşam evinde ölü bulundu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken tek başına yaşayan Nermin G.’nin cesedinin en az 3 günlük olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemeler sonrasında itfaiye ekiplerince cenaze evden çıkarıldı. Öte yandan vatandaşların polise verdiği ifadeye göre mahallede birkaç gündür koku hissedildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.