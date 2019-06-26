İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği!

Alınan bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında ikmal Müdürlüğünde yer alan görevliler ve vatandaşlar içi asfalt malzemesi dolu olan tankların üzerinden dumanların yükseldiğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı tanklara su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Aşırı sıcaklar nedeniyle tankların içinde yer alan asfalt malzemesinin sıcak dumanları çıkarttığı ve soğutma önlemi sonrasında yanma tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi. Alan içinde yer alan 4 adet büyük tahta asfaltlama da kullanılan zift malzemesinin yer aldığı öğrenildi.