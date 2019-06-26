Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:10 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:56 TSİ

92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, "kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu. Dilekçesinde, seçim tekrarının demokratik ve adaletli bir karar olmadığını savunan Aydoğmuş, “Bu seçim Türkiye’mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul’daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdur edilmekteyim.” Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğmuş, 31 Mart’ta 262 oy aldığını, bu seçimde ise aldığı oyların 92’ye düştüğünü dile getirdi. AA

Bugün 10:10 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(7)
07

Cafer Güneş - Şu ülkede akıllı birine denk gelsem maaşa bağlıyacağım.

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:48
05

Kemal - secim bitti istanbul kaybetti ne yazikki ,istanbul eski haline geri dönerse vay bu istanbullunun haline ,haliçin dili olsada haykırsa yolların dili olsada haykırsa

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:20
06

Doğrucu Davut - @Kemal 05 nolu yoruma cevabı: Haliç meselesini Bedrettin Dalan 80li yıllarda halletmişti. O günlerde reisiniz belediye başkanı değildi. Akbil kasasını tırtıklamakla meşguldü :DDDDD

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:46
04

Sus Bakimmm - aaa bak tokat geliyo....

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:02
03

Cem - herkes deliye hasret biz akıllıya.verin şunun 170 oyunu ağlamasın bebe.

Yanıtla . 3Beğen 26 Haziran 11:31
02

Adil - MERAK EDİYORUM OY VEREN 92 KİŞİYİ... :))))

Yanıtla . 3Beğen 26 Haziran 10:28
01

Şener saygılı - Yuuuh senin varlığından kimsenin haberi yok kardeşim hadi tatil zamanı

Yanıtla . 3Beğen 26 Haziran 10:23
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi mask
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı! mask
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı!
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil... mask
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil...
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi mask
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi
Akşener: Winter is coming sayın Erdoğan mask
Akşener: Winter is coming sayın Erdoğan
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!

GALERİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL