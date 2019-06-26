Körfez'de çürümeye terk edilen araçlar toplanıyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, terk edilen araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine herekete geçti. Boş arsalarda, yaya yolları ve dükkân önlerinde çürümeye terk edilen ve atıl vaziyette terk edilmiş hurda araç sahipleri ile iletişime geçildi. Ardından araçlar çekiciler yardımı ile alandan kaldırılırken görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu.