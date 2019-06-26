Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, terk edilen araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine herekete geçti. Boş arsalarda, yaya yolları ve dükkân önlerinde çürümeye terk edilen ve atıl vaziyette terk edilmiş hurda araç sahipleri ile iletişime geçildi. Ardından araçlar çekiciler yardımı ile alandan kaldırılırken görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu.
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Körfez'de çürümeye terk edilen araçlar toplanıyor
Körfez'de başta boş arazi olmak üzere dükkan ve yaya yollarına çürümeye terk edilen eski araçlar toplatılmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz