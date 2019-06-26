Benzine zam bekleniyor

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi. Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan 'eşel mobil' sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak. Hükümet, hafta başında motorinde eşel mobili işletmiş ve yarım kuruşu ÖTV’den karşılamıştı. Kalan 22 kuruş, pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.