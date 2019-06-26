Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi. Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan 'eşel mobil' sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak. Hükümet, hafta başında motorinde eşel mobili işletmiş ve yarım kuruşu ÖTV’den karşılamıştı. Kalan 22 kuruş, pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.
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Benzine zam bekleniyor
Benzin fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 18-19 kuruş zam geliyor. ABD - İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme gelirken, eşel mobilin işleyip işlemeyeceği akşam belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz