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Bugün 10:37 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:58 TSİ

Benzine zam bekleniyor

Benzin fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 18-19 kuruş zam geliyor. ABD - İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme gelirken, eşel mobilin işleyip işlemeyeceği akşam belli olacak.
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Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi. Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan 'eşel mobil' sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak. Hükümet, hafta başında motorinde eşel mobili işletmiş ve yarım kuruşu ÖTV’den karşılamıştı. Kalan 22 kuruş, pompa satış fiyatına yansıtılmıştı.

Bugün 10:37 TSİ - Ekonomi

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