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Bu akşam Kavaklı Stadı’nda 2 harika maç var!

Büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde geçen Gölcük Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası’nda son 4’e kalan takımlar belli oldu.
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Büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde geçen Gölcük Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası’nda son 4’e kalan takımlar belli oldu. Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından Siretiye, Mamuriye, Selimiye ve ilk iki turnuvanın şampiyonu Hasaneyn adlarını son 4’e yazdırdı.  Yarı final maçları bu akşam oynanacak.

BOL GOLLÜ GEÇTİ

11 Haziran Salı günü başlayan ve 17 takımın dört grup üzerinden mücadele ettiği dev organizasyonda çeyrek final maçları bol gollü geçti. Taraftarların, protokolün ve köylülerin yoğun ilgisi ile takip edilen çeyrek final maçlarında güçlü kadrosu ile dikkat çeken Haseneynspor, Nimetiyespor’u 4-1, Selimiye, Beylik’i 5-2, Siretiyespor, Hamidiyespor’u 2-1, Mamuriyespor da Ferhadiye’yi 6-3’lük skorlarla mağlup etmeyi başardı.

YARI FİNAL MAÇLARI BU AKŞAM

Öte yandan lösemiden vefat eden genç futbolcu Mustafa Efe, turnuvada unutmadı. Hasaneyn - Nimetiye maçı öncesi çok anlamlı bir pankart açıldı.  Turnuvada yarı final maçları bu akşam oynanacak Gölcük Kavaklı Stadı’nda saat 20.00’de Hasaneyn ile Marumiye saat 21.00’de de Siretiye ile Selimiye köyleri finale kalmak için mücadele edecek. Pazar günü ise aynı yerde önce üçüncülük, ardından final maçı oynanacak ve final maçının sona ermesi ile birlikte dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

ÇEYREK FİNAL SKORLARI

HASANEYN – NİMETİYE: 4-1

SİRETİYE - HAMİDİYE: 2-1  

MAMURİYE - FERHADİYE: 6-3

SELİMİYE – BEYLİK: 5-2

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

GÖLCÜK KAVAKLI STADI 

21.00: HASANEYN – MARUMİYE

20.00: SİRETİYE – SELİMİYE

Bugün 08:00 TSİ - Spor

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