Eray Şamdan için sıkıntı yok!

OLİMPİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ
Tokyo Olimpiyat Elemeleri Premier Lig Montreal etabında milli sporcumuz Eray Şamdan, ikinci gün seansında büyük erkekler 60 kilogramda tatamiye çıktı. Şamdan, kategorisinde üçüncü olarak olimpiyatlar yolunda önemli puanlar kazandı. Türkiye’nin olimpiyatlar yolunda karate branşında en önemli adayları arasında yer alan Şamdan, ilk turu bay geçtiği Premier Lig Montreal etabında ikinci turda Hollandalı Yassine El Attar’ı devirdi.
VENEZUELLALIYI DEVİRDİ!
Üçüncü turda İsviçreli Luca Spitz’i, çeyrek finalde de Kazakistanlı Kaisar Alpsay’ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Finale yükselme müsabakasında son Dünya üçüncüsü Kazakistanlı Darkhan Assadilov’a mağlup olan Şamdan, altın madalya şansını kaçırırken, pazar günü bronz madalya için tatamiye çıktı. Şamdan, üçüncülük maçında Venezuellalı Jovanni Martinez’i mağlup ederek Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz