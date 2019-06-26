Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren Kartepeli güreşçiler, Kocaeli güreş tarihinin efsane güreşçilerinden, Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici adına düzenlenen güreş turnuvasında kürsü gördü. Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda bir birinden zorlu müsabakalar yapıldı. 13-15 yaş serbest stildeki güreşler sonunda 38 kiloda Nusret Aslancı, 48 kiloda Azad Aydede, 57 kiloda Ensar Çakır, 62 kiloda Muhammet Demirdere ve Mert Açık üçüncü oldu. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, derece elde eden sporcuları kutladı.
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Kartepeli güreşçiler kürsüyü seviyor
Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren Kartepeli güreşçiler, Kocaeli güreş tarihinin efsane güreşçilerinden, Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici adına düzenlenen güreş turnuvasında kürsü gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz