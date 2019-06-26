Kartepeli güreşçiler kürsüyü seviyor

Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren Kartepeli güreşçiler, Kocaeli güreş tarihinin efsane güreşçilerinden, Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici adına düzenlenen güreş turnuvasında kürsü gördü. Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda bir birinden zorlu müsabakalar yapıldı. 13-15 yaş serbest stildeki güreşler sonunda 38 kiloda Nusret Aslancı, 48 kiloda Azad Aydede, 57 kiloda Ensar Çakır, 62 kiloda Muhammet Demirdere ve Mert Açık üçüncü oldu. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, derece elde eden sporcuları kutladı.