Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda Muhammet Ali Bayer ve Muhammet Emin tarafından antrenmanlarını sürdüren ve Ankara’da yapılan 12-13 Yaş Minikler Serbest Türkiye Şampiyonası’nda 41 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hamza Emir Berdan ile yine aynı yaş grubunda 57 kiloda Türkiye 7. si olan Muhammet Demirdere, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’ı ziyaret etti ve başarılı spor adamına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Arutan, derece elde eden sporcuları kutlarken, başarılarının devamını diledi.
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Genç güreşçilerden Arutan’a ziyaret
Genç güreşçilerden Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’a ziyaret...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz