Sürat pateni Milli Takımı Vali Aksoy’u ziyaret etti

İzmit’teki kampı 29 Haziran’da sona erecek olan Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Ziyarette Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Sürat Pateni İl Temsilcisi ve Kamp Müdürü Vedat Tortumluoğlu, Başantrenör Anna Lukanova, antrenörler ve sporcular yer aldı. İzmit’te en iyi şekilde ağırlandıklarını ve sorunsuz bir kamp geçirdiklerini ifade eden Ay Yıldızlar kendilerine destek veren herkese teşekkür ederken, Vali Aksoy, Millilerimize başarı dileğinde bulundu.
ZİYARETTE BULUNAN MİLLİ TAKIMIMIZ
TEKNİK KADRO
Anna Lukanova
İnan Eren
Duygu Belir
Cemre Karaduman
Mülkinaz Bıyık
Betül Yerdelen
Elif Özden
Berk Yetişken
MİLLİ SPORCULAR
1) Davut Tahtacı
2) Tunay Şimşek
3) Fırat Yardımcı
4) Metehan Atan
5) Furkan Akar
6) Muhammed Emir Han
7) Ömer Faruk Han
8) Murat Tahtaci
9) Muhammed Melik Cebenay
10) Emirhan Keleş
11)Yusuf Buğra Demirtaş
12) Tuncay Tahtaci
13) Salihcan Kezer
14) Melike Selen
15) Dilruba Şimşek
16) Zehra Menzek
17) Damla Akan
18) Aybüke Han
19) Elif Evgi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz