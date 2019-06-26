Sürat pateni Milli Takımı Vali Aksoy’u ziyaret etti

İzmit’teki kampı 29 Haziran’da sona erecek olan Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Ziyarette Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Sürat Pateni İl Temsilcisi ve Kamp Müdürü Vedat Tortumluoğlu, Başantrenör Anna Lukanova, antrenörler ve sporcular yer aldı. İzmit’te en iyi şekilde ağırlandıklarını ve sorunsuz bir kamp geçirdiklerini ifade eden Ay Yıldızlar kendilerine destek veren herkese teşekkür ederken, Vali Aksoy, Millilerimize başarı dileğinde bulundu.

ZİYARETTE BULUNAN MİLLİ TAKIMIMIZ

TEKNİK KADRO

Anna Lukanova

İnan Eren

Duygu Belir

Cemre Karaduman

Mülkinaz Bıyık

Betül Yerdelen

Elif Özden

Berk Yetişken

MİLLİ SPORCULAR

1) Davut Tahtacı

2) Tunay Şimşek

3) Fırat Yardımcı

4) Metehan Atan

5) Furkan Akar

6) Muhammed Emir Han

7) Ömer Faruk Han

8) Murat Tahtaci

9) Muhammed Melik Cebenay

10) Emirhan Keleş

11)Yusuf Buğra Demirtaş

12) Tuncay Tahtaci

13) Salihcan Kezer

14) Melike Selen

15) Dilruba Şimşek

16) Zehra Menzek

17) Damla Akan

18) Aybüke Han

19) Elif Evgi