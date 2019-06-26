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Gündoğdu: Günlerce kendimize gelemedik

Kocaelispor’da bir buçuk sezon boyunca teknik adamlık yapan ve 31 Mayıs 2019 itibari ile sözleşmesi sona eren Galip Gündoğdu, gazetemize konuştu.
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Kocaelispor’da bir buçuk sezon boyunca teknik adamlık yapan ve 31 Mayıs 2019 itibari ile sözleşmesi sona eren Galip Gündoğdu, gazetemize konuştu. Gündoğdu “Tabii ki gönül 2. Lig’e çıkmak isterdi. Nasip olmadı. Günlerce kendimize gelemedik” diye konuşurken yeni başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimine başarı dileğinde bulundu.

KONUŞTUK, ANLATTIK

Deneyimli teknik adam açıklamasında, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: İlk Çorum maçını kazandık ve avantajlı bir şekilde İzmit’e döndük. Bu süreçte tedbiri kesinlikle elden bırakmamamız gerektiğini anlattık. İkinci Çorum maçında her şey rakibimizin lehine gelişti. Bizim maça kötü başladığımızı düşünmüyorum.

HER ŞEY 180 DERECE DÖNEBİLİRDİ

Sefa ve Süleyman ile kaçan net gol pozisyonlarımız vardı. Kemal’in ağlara gönderdiği top Sinan’ın ofsaytta kalması nedeni ile sayılmadı. Bunlardan birisi ağları bulsa her şey 180 derece dönecekti. İlk yarının bitimine 1 dakika kala golü yiyince soyunma odasına çok farklı bir duygu ile girdik.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

İkinci yarıda toparlanmak istesek de rakibin ikinci golü gardımızı düşürdü ve resmen kırıldık. Açıkçası böyle olmaması lazımdı. Olacağın önüne geçemiyorsunuz. Maçtan sonra günlerce kendimize gelemedik. Ancak eldeki imkanlarla bu kadar yapabildik. Bir buçuk sene ben ve teknik ekipteki arkadaşlarım elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz.

TÜM ÜLKE BUNU KABUL ETTİ

Kocaelispor’daki sözleşmem sona erdi. Farklı bir kulüpten teklif almış değilim. Bekliyorum., Ramazan ve bayram telaşı derken, Haziran 10’undan sonra hareket yavaş yavaş başladı. Kocaelispor’un 14 Haziran’da genel kurulu vardı. Yeni bir yönetim göreve geldi. Kendilerine başarılar diliyorum. Camia için hayırlısı ne ise o olsun. Erdem ÖVÜÇ

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