Biz de yapabiliriz… Yapmalıyız da…

TRANSFERLER BİLE YAPILIYOR
Olgunlar Turnuvası’na ilimizden de takımlar gidiyor, hatta ilimiz futbolcuları Sakarya’daki takımlara “Transfer edilerek” forma giyiyor. Kısacası herkes işini çok ciddiye alıyor. Sponsor sorunu yok çünkü firmalar biliyor ki, ay boyunca her gün konuşulacaklar. Kocaeli’de de öne çıkan futbol turnuvaları var tabii ki. Bunların başında şu an devam eden Altın Kiraz ve geçtiğimiz gün sona eren Esnaflar geliyor.
MERKEZE UZAKLAR
Altın Kiraz 8, Esnaflar ise 9. yılını geride bıraktı. Ancak birisi Körfez, diğeri de Derince’de olduğundan merkezden uzak kalıyorlar. İzmit’te, Sakarya’daki gibi bir organizasyonun yapılması şart. Masterler denildiği zaman Türkiye’de en ön sırada yer alan Kocaeli’de, 35,40 ve 45 yaş üstü turnuvalar merkezde mutlaka düzenlenmeli.
HER ŞEY TAMAM, AMA?
Tuncay Budakin’in düzenlediği Veteran Olgunlar Turnuvası, Yahya Kaptan’ta gerçekleşecek. Katılımın yoğun olması bekleniyor ve isteniyor. İzmit’in merkezi yerinde inşa edilecek sağlam bir tesis ile bu ihtiyacın giderilmesi adına çok yararlı olacak. Bunu yapabilecek kabiliyet, donanım ve zeka bu kentte fazlası ile mevcut. Ancak büyük bir sorun var. O da ne biliyor musunuz? Arazi… Evet, arazi olmadan tesisi nereye yapacaksınız? Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz