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Sezgin Bektaş: Hakkımı helal etmiyorum!

Gölcükspor’un eski kaptanlarından ve geride bıraktığımız sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Çengelköyspor’da geçiren Sezgin Bektaş, kendisi ile ilgili suçlamalarda bulunan kulüp başkanı İsmet Özay’a tepki göstererek “Hakkını helal etmiyorum” dedi. Öte yandan Yeşil Beyazlı kulüp olağanüstü kongre kararı aldı.
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İLK KEZ BÖYLE SUÇLAMALARLA KARŞILAŞIYORUM

Sezgin Bektaş açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 1999’dan bu yana 20 yıldır futbol oynuyorum. Amatör ve profesyonel kulüplerde ekmek paramı kazanıyorum. 2 sezondur da bölgesel amatör ligde mücadele eden Çengelköyspor’da futbol yaşantımı sürdürüyorum. Birçok başkan ve yöneticileri ile çalıştım ama böyle suçlamalar ile de ilk kez karşılaşıyorum.

AÇIKLASIN!

Arkamdan bu şekilde bu şekilde suçlanmayı  hak etmediğimi düşünüyorum. Sezon başında başkanımız şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak istedi ve bunu başaracak kapasitedeki futbolcuları transfer ederek takımı oluşturdu. Ziraat Türkiye kupasında da 4.tura kadar geldik. Başkan açıklamasında futbolculara 975 bin lira ödeme yaptığını söylemiş. Futbolcular ile yaptığı anlaşmaları ve peşinatları da açıklamasını istiyorum.

8 HAFTA KALA BIRAKIP GİTTİ

Ziraat Türkiye kupasında Sakaryaspor maçı galibiyeti için söz verdiği 4000 lira primi 1500 lira olarak ödedi. Bu tür uygulamalar sonucunda takım kaptanı olarak zor durumlar yaşadım. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız onları oyalarsanız futbolcuların da sizlere inancı kalmaz. Telefonlarımıza çıkmayan başkan telefonundan da engelledi, ligin bitimine 8 hafta kala da takımı bırakıp gitti

PARANIZ KALMAZ DEDİM

Takım kaptanı olarak şahsımı hedef göstererek futbolcu arkadaşlarım ile birliği ve beraberliği sağlayamadığımı iddia ediyor. Evet takım kaptanı olarak parasını alamayan arkadaşlarımı bir arada tutmakta zorlandığım, motivasyon sağlayamadığım zamanlar oldu. Onlara her zaman “Arkadaşlar İsmet Özay başkanımızda paranız kalmaz, sabırlı olun” diyerek telkinlerde bulundum.

HELAL ETMİYORUM!

Son 8 haftada da takım olarak onurumuzla şerefimizle elimizden gelen mücadeleyi yaptık ve Modafenspor takımının Play-Off grubundan   3. Lig’e çıkmasıyla bölgesel amatör ligde kaldık. Son 8 haftada başkanımız İsmet Özay’ın bizi terk etmesine rağmen takım kaptanı Sezgin Bektaş , teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımla birlikte görevimizi yaptığımız düşünüyorum. Başkan İsmet Özay’a da hakkımı helal etmiyorum!

Bugün 11:01 TSİ - Spor

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