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Samsunspor’un 41’i Gökhan imzaladı!

Önümüzdeki sezon adeta gemilerini yakan Samsunspor, Kocaelispor’un eski futbolcularından ve çok parlak bir kariyere sahip olan sol bek Gökhan Meral ile anlaşmış ve ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
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Önümüzdeki sezon adeta gemilerini yakan Samsunspor, Kocaelispor’un eski futbolcularından ve çok parlak bir kariyere sahip olan sol bek Gökhan Meral ile anlaşmış ve ilk transferini gerçekleştirmiş oldu. Kırmızı Beyazlı kulüp istikrar abidesi İzmitli futbolcu için imza töreni düzenlendi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Dün gerçekleşecek imza töreninde oldukça mutlu olduğunu belirten Gökhan, hedeflerinin üst üste ikinci sezon şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti. Liglerin en iyi sol bekleri arasında yer alan, temposu, çabukluğu ve sürati ile dikkat çeken Gökhan, geride bıraktığımız sezon Keçiörengücü ile 2. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Gökhan, yeni takımında hiç üzerinden çıkarmadığı 41 numaralı formayı giyeceğini ifade etti.

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