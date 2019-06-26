Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri

KOCAELİSPOR’DA DA ÇALIŞTI
Sarıyer’in eski futbolcuların Güzeltepe, geride bıraktığımız sezon 2. Lig Play-Off’ta Karagümrükspor’a elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da görev almıştı. Güzeltepe, Kocaelispor’un dışında Boluspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Körfez Spor Kulübü, Tarsus İdmanyurdu, Manavgatspor, Sivas Belediyespor, Keçiörengücü ve Kastamonu 1966 takımlarında Mustafa Çapanoğlu’nun yardımcılığını yapmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz