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Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arnavutköy Belediyespor, uzun yıllar İzmitli teknik adam Mustafa Çapanoğlu’nun yardımcılığını yapan ve ilimiz futbolcularından sol bek Batuhan Güzeltepe’nin babası Osman Cengiz Güzeltepe ile anlaştı.