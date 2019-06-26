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Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arnavutköy Belediyespor, uzun yıllar İzmitli teknik adam Mustafa Çapanoğlu’nun yardımcılığını yapan ve ilimiz futbolcularından sol bek Batuhan Güzeltepe’nin babası Osman Cengiz Güzeltepe ile anlaştı.
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KOCAELİSPOR’DA DA ÇALIŞTI

Sarıyer’in eski futbolcuların Güzeltepe, geride bıraktığımız sezon 2. Lig Play-Off’ta Karagümrükspor’a elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da görev almıştı. Güzeltepe, Kocaelispor’un dışında Boluspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Körfez Spor Kulübü, Tarsus İdmanyurdu, Manavgatspor, Sivas Belediyespor, Keçiörengücü ve Kastamonu 1966 takımlarında Mustafa Çapanoğlu’nun yardımcılığını yapmıştı.

 

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