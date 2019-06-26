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Panasonic Eco Solutions Türkiye, şirket unvanında değişikliğe gitti

Panasonic’in 2014 yılında gerçekleştirdiği yatırımla birlikte Türkiye’de güçlü bir şekilde faaliyet göstermeye başlayan şirketi Panasonic Eco Solutions Türkiye, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren “Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanını kullanmaya başladı. Şirket, gerçekleştirdiği bu unvan değişikliği ile birlikte insan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma vizyonunu hayata geçirmeyi odak noktasına taşıdı.
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100. yılını dolduran Panasonic Corporation’ın dört grup şirketinden biri olarak faaliyet gösteren Eco Solutions şirketi; insan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma vizyonu doğrultusunda şirket unvanını değiştirdi. 1 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Türkiye’deki faaliyetlerine “Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak devam etme kararı alan şirket, bu önemli değişimle birlikte kaynaklarını ve faaliyetlerini, akıllı ve güvenli yaşam vurgusuyla geliştirmeyi, yaşam alanlarının konfor ve kalitesinin artırılmasına yönelik çözümler sunmayı amaçlıyor. Güçlü kuruluş, kullanıcılarına daha iyi bir yaşam için ihtiyaç duydukları konfor, güvenlik, akıllı ev sistemleri gibi teknolojik ve enerji yönetimi çözümleri ile birlikte, enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve “akıllı yaşam çözümleri” de sunuyor. Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ürün gamı içerisinde halen elektrik anahtar ve prizleri, grup prizler, aksesuarlar, alçak gerilim şalt ürünleri, sigorta kutuları, elektronik elektrik sayaçları, otomatik sayaç okuma sistemleri, akıllı ev ve bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, profesyonel el aletleri, güneş enerjisi panelleri ve yangın algılama sistemleri yer alıyor.

“İnsan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmaya odaklanıyoruz”

Şirket unvanında gerçekleştirilen değişimin nedenlerine dair önemli açıklamalarda bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı TatsuyaKumazawa “Şirketimizin tüm faaliyet ve aksiyonlarında insanların daha iyi bir yaşama sahip olmaları konusuna odaklanmış durumdayız. Bu doğrultuda ortaya çıkan şirket misyonumuzu yansıtmak ve müşterilerimize geleceğe yönelik olarak sunacağımız taahhütlerimizi vurgulamak için benimsediğimiz ‘Panasonic Life Solutions’ şeklindeki şirket unvanımızın kurumsal imajımızı daha iyi temsil edeceğine ve markamızın felsefesini daha iyi yansıtacağına inanıyorum. Bu değişim aynı zamanda, çok geniş bir coğrafyada başarı ile faaliyet gösteren şirketimizin, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verme ve gelişen teknolojiler doğrultusunda şekillenen yaşam alanları için ‘yenilikçi ürün ve çözümler’oluşturarak katma değerli çözümler sunmayı hedeflediğini temsil etmektedir. Panasonic’in köklü tarihinden aldığımız güç, AR-GE faaliyetlerimiz ve gerçekleştireceğimiz iş birlikleri sayesinde, yaşam alanlarına konfor ve güvenlik teknolojilerini etkin bir şekilde entegre eden kullanıcı dostu, toplumu destekleyen yaşam çözümleri sunacağız. Tüm enerjimizle insan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmaya odaklanıyoruz. Geniş ürün yelpazemizdeki Panasonic ve VİKO markalı ürünlere ilave olarak, pazara sunmayı hedeflediğimiz yeni ürün ve çözümlerle ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi ile sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğiz.” dedi. 

Bugün 11:06 TSİ - Ekonomi

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