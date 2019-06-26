Eski başkandan tatil paylaşımı

İzmit Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Nevzat Doğan, sosyal medya hesabından “şimdi tatil zamanı” yazarak bir paylaşım yaptı. Şortlu ve çantalı, arkadan çekilmiş fotoğrafı ile kızlarının fotoğrafını paylaşan Nevzat Doğan, bilindiği gibi siyasete mola vermişti. Ortağı olduğu Gebze Konak Hastanesi’nin başına geçen Nevzat Doğan tatile nereye gittiğini söylemedi.
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Yorumlar
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Vatandaş - kıbrıs
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