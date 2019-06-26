Kiraz 8’de heyecan sürüyor

OĞUZ BAŞARAN’DAN YARIM DÜZİNE GOL

Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan çim halı tesislerindeki iki mücadeleyi de Ömer Yılmaz yönetti. Günün ilk maçında Körfez Muşlular Derneği, Oğuzhan Başaran’ın yıldızlaştığı maç sonunda Eğitim-Sen Körfez’i 8-4 mağlup etti ve turnuvaya 3 puan ile başladı. Muşlular Derneği maça Mustafa Zahit, Adem Kaya, Fatih Görmez, Oğuz Başaran, Sinan Kansoy, Yusuf Başaran ve Serhat Kalkan ile başladı, Körfez Eğitim-Sen ise Hasan Koç, Serkan Akça, Salih Karaca, Emrah Demirci, Ahmet Demetgül, Serkan Mükyen ve Hüseyin Söğütçü 7’si ile maça başladı.

NEFES KESEN MAÇ

Günün ikinci maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu ve Kontrat İnşaat ile KOV Spor arasındaki mücadele Alper ve Ümit’in karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. Kontrat İnşaat maça Sefa Vardar, Osman Çakır, Arda Yener, Cüneyd Meriç, Alper Gür, Mustafa Çulcu ve Şahin Demiray ile başlarken, KOV Spor ise İsmail Arslan, Adem Koyun, Ömer Gören, Burhan Çimen, Galip Fatih Alkan, Ümit Demiroğlu ve Ömer Çalık ile mücadele etti. Kontrat İnşaat takım sorumlusu Hicri Uluçay, turnuvayı organize eden Metin Özkan’a ve ekibine teşekkür ederken, tüm takımlara başarı diledi.