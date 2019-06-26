Darıca Gençlerbirliği ayağa kalkacak!

Geride bıraktığımız sezon başına gelmedik iş kalmayan ve 10 yıl sonra yükseldiği 2. Lig’den aynı sezon düşen Darıca Gençlerbirliği için umut bitmedi. Darıca ilçede her yer Sarı-Yeşil pankartlarla donatıldı. Darıca Gençlerbirliği'ne destek vermek adına şehrin çeşitli bölgelerine pankartlar asıldı.
AİDİYET DUYGUSU GELİŞECEK
Darıca Gençlerbirliği’detaraftar, halk ve yönetim aidiyet duygusunu yaymak ve Darıcalıların, Darıca Gençlerbirliği'ne destek vermesi adına şehrin çeşitli bölgelerine pankartlar astılar. ''Küllerinden doğuyorsun Darıca'', ''Ayağa Kalk Darıca'' gibi anlamlı sözlerin yer aldığı sarı-yeşil renklerdeki pankartlar, Darıca'nın en önemli noktalarına asıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz