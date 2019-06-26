Dilovalı güreşçilerde Vali Aksoy’a çıkarma

10-13 Haziran tarihinde yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasında dereceye giren Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş takımı sporcuları Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Dilovası Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Babaoğlu, Antrenörler Bahtiyar Ayazcı ve İbrahim Sabuncu ile Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş takımı sporcuları katıldı.

TEBRİK ETTİ

Vali Aksoy yaptığı konuşmada “Sporun farklı dallarında gençlerimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle Dilovası’nda da güreş alanında başarı yakalamış gençlerimizi misafir ediyoruz. Bu noktada değerli antrenörlerimize onları yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ailelerine de onlara destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.