Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan bu anlaşmaya göre üniversite tahsilinde tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere hem asgari ücret tutarında burs hem de iş imkanı sağlanacak.

“KONTENJANLAR BOŞ KALIYOR”

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ekonomik koşullar ve buna bağlı gelişen dünya görüşünün öğrencilerin üniversite tercih ederken yaptıkları önem sırasını yıllar içerisinde değiştirdiğini ve bunun sonucu olarak da eskiden tıp fakültesine girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puanlarının ve sıralamalarının gerileyip kontenjanların boş kaldığını kaydetti. Bu durumun tekstil sektörü için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Öksüz, şunları anlattı:

ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENDİ

“Bu durumu değiştirebilmek ve sektörümüzün geleceği için çalışmalarda bulunma sorumluluğuyla adım atmaya karar verdik. Bu doğrultuda tekstil mühendisliğine karşı oluşan negatif algıyı değiştirmek için son 1 buçuk yıldır yoğun bir gayret sarf ettik. Önce sektör olarak neler yapabileceğimizi tartıştık ve ardından YÖK ile bir araya gelerek Tekstil Mühendisliği algısına yönelik politika belirlenmesi gereken başlıkları ortaya koyduk, üniversitelerimiz, ihracatçı birliklerimiz ve TTSİS ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladık.”

ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

Yapılan çabaların ardından 10 Nisan’da Ticaret Bakanlığı’nın projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını ifade eden Öksüz, “Üniversite sınavında Tekstil Mühendisliği bölümünü seçenlere burs vermeye başlıyoruz. Bunun için öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin öğrencinin ilk 5 tercihinden birisi olması. Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret kadar burs vereceğiz. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs imkânından yararlanacak” dedi.

İŞ GARANTİSİ DE VERİLİYOR

Verilen bu bursun öğrenim hayatları boyunca devam edeceğini kaydeden Öksüz, “Öğrencilere sağlanacak bu burs desteği tamamen karşılıksız olacak. Dileyen öğrencilerimize 5 yıl süreyle iş garantisi vermeyi de taahhüt ediyoruz. Sektörün 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası var ve bu haliyle ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör durumunda. Bunun yanında 1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor” diye konuştu.

“MÜHENDİSLERİMİZ BUGÜN PATRON OLDU”

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerinin deyim yerindeyse Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil ettiğini dile getiren öksüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu başarıyı zamanında Tekstil Mühendisliğini tercih eden nitelikli gençlerimiz ile birlikte yakaladık. Milyonlarca dolar yatırım ile kurulan tesislerimizin başında bugün o nitelikli tekstil mühendislerimiz var. Bu bölümü tercih edip de işsiz kalan hiçbir öğrenci yok, tam tersine kendi işinin patronu birçok tekstil mühendisi var.”

“İHRACAT HEDEFİ BÜYÜK”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de tekstilde Türkiye’nin gücüne işaret ederek hazır giyim, tekstil ve derinin 2018’i toplamda 28 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlattı. Türkiye’nin katma değerli üretimde ve ihracatta da iddialı olduğunu kaydeden Gültepe, “Türkiye’de kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1.3 dolarlarda iken hazır giyimde 14.5 dolarlardayız. Biz hazır giyim ihracatımızı 33 milyar dolara, üç sektörün toplam ihracatını 55-60 milyar dolara yükseltebiliriz” açıklamasında bulundu.

“YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ ÖNEMLİ”

Tekstil sektörünün ihracat potansiyelinin büyük olduğunu dile getiren Gültepe, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bizim sektör olarak ciddi bir potansiyelimiz var, yatırım iştahımız var. Ancak en büyük eksiklerimizden biri iyi yetişmiş insan gücü. Gençlerimiz ülke ekonomisinin can damarı olan bu sektörlerde çalışmak istemiyor. Üniversitelerde 13 tekstil mühendisliği bölümünün çoğunda kontenjanlar boş. Sadece İTÜ ve Ege Üniversitesi’nin tekstil mühendisliği bölümleri kontenjanlarını doldurabiliyor. Oysa bizim sektörü günün gereklerine göre domine edecek; dönüştürecek birikime sahip mühendislere ihtiyacımız var.”

“TARİHİ BİR PROTOKOL”

Sektörler için bu konunun hayati önem taşıdığını ifade eden Gültepe, “Hazır giyim, tekstil ve deri ihracatçıları birlikleri ve Tekstil İşverenleri Sendikası olarak sorumluluk üstlendik. Ülkemizde tekstil mühendisliğini algısını yükseltmek için YÖK ile bir protokol imzaladık. Türkiye’de bir ilk olan bu iş birliği uyarınca sınavda ilk 20 bine giren kardeşlerimiz tekstil mühendisliğini tercih ederlerse asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından yararlanacaklar” dedi.