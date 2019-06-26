Fazilet Partisi Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz'ın damadı ve AKP Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın eniştesi Nedim Arsal, Sakarya’ya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü oldu. 2008-2010 yılları arasında AKp İzmit İlçe Başkanlığı yapmış olan ve dönemin il başkanı Mahmut Civelek ile girdiği polemiklerle bilinen Nedim Arsal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’da müşavir olarak görev yaparken, geçtiğimiz yıl Sakarya’ya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekaleten getirilmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre Arsal, bu göreve asaleten atandı.
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Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Fazilet Partisi Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz'ın damadı ve AKP Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın eniştesi Nedim Arsal, Sakarya’ya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü oldu.
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Yorumlar
(2 )
Korfezli - NEDİM ARSAL BU MEMLEKETTE ADADIR CANDIR KİMSENİN BİR LİRASINA TENEZİL ETMEZ NEDİM ASLAN O
Murat Akın - Böyle vasıflı çok ise yarar kişiler hep mi siyasetçi yakınında olur
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