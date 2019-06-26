Söğüt: Odalarımızla iş birliği kuracağız

Kocaeli Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile makamında bir araya geldi. Durmuş ve yönetimine Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ile Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz de hazır bulundu. Konuk başkan Kadir Durmuş, Söğüt’ü başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

“HİZMET AĞINI GENİŞLETECEĞİZ”

Körfez’deki esnaf ve ticaret odaları ile birlikte bayram öncesinde düzenlenen alışveriş ve ucuzluk panayırının amacına ulaştığını dile getiren belediye başkanı Şener Söğüt, “Bir ilçemiz için ilkti. Odalarımızla güzel bir çalışma yaptık. Esnafımız da vatandaşımız da mutlu oldu. İş birliğinin güzel bir sonucunu gördük” ifadelerini kullandı.